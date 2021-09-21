"Якщо брати останні результати, то Динамо підходить до матчу в кращому емоційному стані. Не беремо до уваги останній результат Шахтаря в матчі з Маріуполем (5:0). У Луческу, напевно, вже є план на гру. Думаю, з боку Динамо буде досить закрита гра, організована в обороні. Тому я вважаю, що в кращому стані до матчу підходить Динамо.

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Суперкубок трохи втрачає свою значимість через те, що проходить не перед початком чемпіонату. Ця зустріч завжди була відкриттям чемпіонату. Але напевно обидві команди зіграють основними складами, все-таки це дербі. Для Динамо і Луческу, напевно, перемога в цьому турнірі буде більш значущою.

Матч за Суперкубок 100 відсотків зібрав би аншлаг, якби це було перед стартом чемпіонату. Але все-таки думаю, що збере і зараз. Повинно бути більше вболівальників, ніж в УПЛ і ЛЧ. Хочеш не хочеш, але це дербі. Дербі, в якому будуть емоції. Глядачів має бути побільше", – поділився Бабич у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Шахтар з Динамо відбудеться вже завтра, 22 вересня, у Києві на НСК Олімпійський. Команди мали зіграти ще в липні, однак через участь багатьох гравців киян на Євро-2020 матч на прохання "біло-синіх" перенесли.

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