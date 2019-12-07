toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ОЛІМПІК УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Шахтар – Динамо: арбітр скандального матчу зв'язався з поліцією у справі щодо расистського скандалу

10:09 1703 Читать на русском
Шахтар – Динамо: арбітр скандального матчу зв'язався з поліцією у справі щодо расистського скандалу
Микола Балакін (праворуч) / фото: ФК Шахтар

Арбітр Микола Балакін, який був головним арбітром матчу Шахтар – Динамо у 14-му турі УПЛ, поспілкувався з представниками поліції стосовно інциденту з імовірними проявами расизму вболівальниками киян.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

Комітет арбітрів УАФ передав арбітру матчу 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо Миколі Балакіну інформацію від харківської поліції щодо допиту з приводу расистського інциденту в цій зустрічі, повідомляє Tribuna.

Динамо отримало суворе покарання від КДК УАФ за інцидент з Тайсоном

Зазначається, що арбітр зв'язався з правоохоронцями 6 грудня. Нагадаємо, що Балакін припинив матч і завів команди у підтрибунне приміщення, а вже за кілька хвилин гравці повернулись на поле і арбітр вилучив Тайсона за показаний середній палець у бік фан-сектору Динамо.

Наступного дня після матчу управління Національної поліції у Харкові повідомило про відкриття кримінального провадження щодо поведінки вболівальників Динамо.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ, керуючись саме рапортом Балакіна, покарав Динамо проведенням одного матчу УПЛ без глядачів та штрафом у 500 тисяч гривень, а також дискваліфікував Тайсона на один матч. Кияни вже оскаржили рішення КДК, а тому матч без глядачів, у випадку підтвердження покарання, буде зіграний вже наступного року.

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм

blog_ava
Пластун назвав переломний матч відбору до Євро-2020 для збірної України
10:36
977
Теги
Шахтар Шахтар Расизм у футболі Шахтар - Динамо Динамо Динамо Арбітри Комітет арбітрів УАФ Микола Балакін Микола Балакін
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
12
хв
Олександрія
14:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук