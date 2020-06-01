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Шахтар – Динамо: Антоніо зізнався, кому присвятив свій гол у ворота київського клубу

08:00 464 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Антоніо зізнався, кому присвятив свій гол у ворота київського клубу
Маркос Антоніо / Фото ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Маркос Антоніо радий, що зумів відзначитись голом у такий важливий для себе період.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

"Ситуація з порожніми трибунами відрізняється від того, до чого ми звикли. Але потрібно з цим змиритися, якщо це потрібно для загальної безпеки. Для нас найголовніше зараз – завершити чемпіонат. Сподіваюся, з нового сезону гратимемо вже з вболівальниками.

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Я щасливий, що забив гол сьогодні. Також хочу повідомити, що скоро стану батьком. Все йде добре. Я дуже радий і щасливий", – розповів Антоніо під час онлайн прес-конференції.

Нагадаємо, гол 19-річного бразильця поставив фінальну крапку у перемозі Шахтаря над Динамо (3:1).

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці

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Шахтар Шахтар Шахтар - Динамо Маркос Антоніо Маркос Антоніо
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