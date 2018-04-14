Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ

"Футбол 24" представляє анонс центрального матчу 27 туру УПЛ між Шахтарем та Динамо.

Шахтар – Динамо

12 квітня 17:00. Харків, ОСК "Металіст"

Головний арбітр: Костянтин Труханов (Харків)

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Вже дуже давно Класичне дербі не мало такого турнірного значення, як сьогодні, і вже дуже давно команди не підходили до нього у настільки потужній формі. Принциповому матчу, на диво, не передували якісь гучні скандали – все обмежилося провокативними афішами та незграбними спробами Миколи Несенюка потролити на тему нового кохання Паулу Фонсеки. Дербі, як ніколи, запахло власне футболом – і вже цим воно заслуговує на особливу увагу.

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Розклади перед грою вкрай прості: перемога Динамо скоротить відставання від Шахтаря до трьох очок, все інше – коронує Шахтар. Вірити в несподівану осічку "гірників" відразу в трьох матчах не може навіть людина, яка ставить на Рому у чвертьфіналі ЛЧ, але сподіватися на фіаско чемпіонів хоча б в одній грі перед їх виїздом до Києва в останньому турі – цілком нормально.

Попередні матчі у чемпіонаті

Статистика Шахтаря після зимової паузи в УПЛ вражає – 7 матчів, 7 перемог із загальним рахунком 24:0. Лише виїзд на гру проти Вереса у минулому турі не завершився з перевагою у три і більше м’ячів. Єдиною ж поразкою Шахтаря у 2018 році залишається матч проти Роми.

Динамо в цей час проводило досить розвеселий чемпіонат. Команда примудрилася програти Вересу (3:1) у матчі з трьома червоними картками, а шість інших зустрічей вигравала з різною ступінню впевненості – від нервової вікторії над Олімпіком у лютому до розгрому Ворскли та Зорі у квітні. Підопічні Хацкевича за 7 останніх матчів в УПЛ встигли відзначитися 17 забитими та 7 пропущеними голами.

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Різниця м’ячів у чемпіонаті не на користь гостей: гірники награли на +44, в той час як кияни мають у своєму активі лише +32. Так як у разі рівності очок чемпіон буде встановлюватись саме за цим показником, Динамо у Харкові зацікавлено у максимально крупній перемозі.

Статистика протистоянь у чемпіонаті України

Матчі Динамо та Шахтаря у чемпіонаті відзначаються непоступливістю обох команд – з 10 останніх матчів лише два завершились виграшем однієї з команд з перевагою у два і більше м’ячів.

В останніх 5 Класичних дербі, що відбулися в УПЛ навесні, «гірники» тричі перемагали та одного разу зіграли внічию.

В останніх 5 Класичних дербі, що відбулися в УПЛ на полі Шахтаря, Динамо виграло двічі та стільки ж разів зіграло внічию.

У дербі, проведених у Харкові в рамках УПЛ, Динамо не поступилося жодного разу.

Олександр Хацкевич в у чемпіонаті ще жодного разу не програв Паулу Фонсеці.

Найрезультативніший матч чемпіонату між командами відбувся у грудні 2016 року, коли гра завершилась з рахунком 3:4.

Динамо невпевнено грає у дербі з підвищеною турнірною значимістю.

У 24 турі чемпіонського сезону 2015/2016 кияни могли б виграти чемпіонство на очах Шахтаря, однак програли 0:3 та підпустили гірників на 4 очки.

У вересні 2016 року кияни могли скоротити відрив Шахтаря до 7 очок, однак зіграли внічию. У грудневому матчі Шахтар виграв 3:4 та збільшив відрив до 13 очок, фактично коронувавшись у Києві.

З 2014 року Шахтар виграв у Динамо три з чотирьох суперкубків, однак програв два з трьох фіналів Кубку України.

Кадри

Дискваліфіковані: немає

Травмовані: Крівцов, Бернард – Шапаренко, Самбрано, Кадар

Під питанням: Степаненко, Марлос, Бутко

Дискваліфікацій перед дербі вдалося уникнути обом командам, а от з травмованими ситуація дещо інша. У Шахтаря точно не зіграє Бернард – аргентинець заліковує травму та у нинішньому сезоні більше не зіграє. Степаненко та Бутко пропустили гру проти Вереса, а Марлос весь тиждень тренувався по індивідуальній програмі. Всі троє відправилися до Харкова, але чи зможуть вони допомогти Паулу Фонсеці, буде вирішуватися вже перед грою. Крім того, Паулу Фонсека на взяв на гру Дмитра Гречишкіна, який відіграв за молодіжку, та Густаво Бланко-Лещука.

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У Динамо в останньому турі травмувався потенційний MVP матчу – Микола Шапаренко. Враховуючи його вміння зв’язувати командні дії та забивати шедевральні голи, цю втрату можна назвати непоправною. Тамаш Кадар зможе повернутися у склад не раніше ніж за два тижні, а колумбійський новачок Динамо Карлос Самбрано підхопив вірусну інфекцію. Однак, команда може розраховувати на Жуніора Мораєса, який поїхав на матч з Шахтарем.

Орієнтовні склади

Шахтар: Пятов – Ісмаїлі, Ордець, Ракицький, Бутко – Коваленко, Фред, Марлос, Алан Патрік, Тайсон – Феррейра

Марлос – критично важлива фігура для атаки Шахтаря, тому бразило-українця, швидше за все, піднімуть на матч навіть на уколах. Адекватної заміни Богдану Бутку в такому матчі Шахтар точно не знайде, тому він також повинен з’явитися в основі. Під Феррейрою зіграє Алан Патрік, який непогано себе зарекомендував у матчі проти Вереса, а в опорній зоні може зіграти Віктор Коваленко, якому раніше завжди намагалися дати ігровий час у дербі.

Динамо: Бойко – Піваріч, Бурда, Шабанов, Кендзера – Буяльський, Ротань, Циганков, Вербіч, Гармаш – Бєсєдін

Склад Динамо прогнозувати дуже легко. Піваріч та Кендзера занадто гарно грали в останніх матчах, щоб не вийти на Шахтар. У Бурди та Шабанова просто немає альтернатив, і їм дуже необхідний старанний помічник – на його роль ідеально підходить Руслан Ротань, який постійно спускається на допомогу захисникам. Відповідати за атакувальну роботу, відповідно, має Віталій Буяльський. Позиції Циганкова та Вербіча залізобетонні, а тому у складі Динамо залишається два питання – участь у матчі Гармаша та Мораєса. Останній в результаті чуток про перехід до Шахтаря навряд чи з‘явиться в основі, однак обов’язково вийде на заміну, якщо піде щось не так.

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Денис же має безліч недоліків як у грі, так і у поведінці, однак на гру проти Шахтаря у нього завжди вмикається тригер. Киянам у центрі життєво необхідна агресія, без якої виграти протистояння з коштовним півзахистом гірників неможливо – і тільки Гармаш може дати її у повній мірі. Показовою його важливість була в епізоді з травневого дербі в минулому сезоні: Денис одним ривком катапультував від м’яча мрійливих Танковського та Коваленка та забив гол. Саме тому віриться, що Денис зіграє у основі.

Головні протистояння

Результат матчу буде залежити, в першу чергу, від протистояння у центрі поля, тому дуже цікаво, як динамівський трикутник з Ротанем, Буяльським та Гармашем буде руйнувати атаки Шахтаря, які розганятимуть Фред, Коваленко та Патрік. Очевидно, киянам доведеться високо пресингувати і Ракицького, який любить починати атаки першим пасом.

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Дуже цікаво, як проявлять себе флангові захисники Динамо, які навесні склали позитивне враження. На фланзі, де будуть рубитися Піваріч та Бутко, у хорвата може бути допомога одномовного Вербіча, однак ця зв'язка ще зовсім свіжа і не встигла награти того рівня взаємопорозуміння, яке мають на іншому фланзі Тайсон та Ісмаїлі. Впоратися з ними - це екзамен на профпридатність для Томаша Кендзьори та серйозна перевірка для Циганкова.

Потенційний MVP матчу

Віктор Циганков забив шість голів у шести матчах та був прозваний новим Ярмоленком. Для Віктора матч проти Шахтаря може стати особливим – в разу забитого голу він стане рекордсменом УПЛ по тривалості гольової серії. Циганков прекрасно зарекомендував себе у єврокубках, за ним слідкують скаути. Якщо він проведе дербі на топ-рівні – це стане вишенькою на його трансферному торті та підтвердить серйозний рівень 20-річного футболіста.

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Віктор має бути готовим до того, що на полі ОСК Металіст він стане фігурою номер один– як для своїх партнерів, так і для суперників, які жорстко зустрінуть зухвалого юнака, не давши жодної зайвої секунди на прийняття рішення. Якщо Віктор справиться – він стане головною зіркою матчу. Хоча б на контрасті: від Тайсонів та Марлосів всі давно знають, чого чекати, а от готовність Циганкова до такої гри – поки що загадка.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Оборона Шахтаря не пропускала навесні тільки через низький рівень суперників, однак в тому ж матчі проти Вереса Шахтар ковтав контратаку за контратакою та виносив м’ячі зі стрічки. Моменти Вереса були дуже якісними, але для голу їм не вистачило виконавців високого рівня – а з цим у Динамо проблем точно не буде.

Шахтар – фаворит матчу, тому що має атакуючих футболістів, індивідуально вищих за класом. Тим не менш, варіативність Динамо у атаці дозволяє киянам міняти план гри просто на ходу, переключаючись зі швидкісних контратак на позиційний тиск та закидання у штрафну. Якщо гості зможуть витримати бразильські кружева у своєму тилу, то вони матимуть серйозні шанси на перемогу.