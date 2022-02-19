Жіночі команди Динамо та Шахтаря вже сьогодні зустрінуться в контрольному поєдинку. Де можна подивитись спаринг читайте у цій новині на Футбол 24.

Жіночі команди Шахтаря та Динамо вже сьогодні, 19 лютого, зустрінуться у спарингу, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Переглянути трансляцію можна буде о 20:00 на офіційному YouTube-каналі Шахтаря. Жіноча команда Шахтаря була створена у червні цього року і грає у Першій лізі чемпіонату України. Наразі все складається дуже вдало – перше місце в таблиці, 10 перемог у 10-ти матчах із загальною різницею 89:0.

Динамо ж є лідером групи 1 Першої ліги, маючи в активі 23 очки. Загалом, киянки в 9 матчах здобули 7 перемог та ще двічі розписали нічию із різницею м'ячів 36:7.

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