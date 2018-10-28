Шахтар – Десна: Ступар прокоментував неоднозначне суддівство Бойка

Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар оцінив роботу суддівської бригади на чолі із Сергієм Бойком в матчі 12 туру УПЛ Шахтар – Десна.

Нагадаємо, в матчі 12 туру УПЛ Шахтар здолав Десну завдяки голу Майкона на останніх хвилинах зустрічі. "Гірники" останні 25 хвилин поєдинку грали в меншості через вилучення Кайоде. За 2 хвилини до цього арбітр матчу Сергій Бойко показав червону картку гравцю Десни Луці Коберідзе, проте змінив своє рішення та скасував вилучення.

"До 60-ї хвилини, коли не було напруги, все було добре для Бойка. Але як тільки виникла потреба проявити свій суддівський хист, Сергій розгубився", – вважає Мирослав Ступар.

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"Перший тайм пройшов прекрасно – три порушення правил від Шахтаря, і п'ять – від Десни. І лише одна жовта картка. Бригада добре розібралася і в епізодах, коли м'яч влучив у руку Мостовому та Кривцову. Підстав для одинадцятиметрових там не було.

А ось після перерви зросла динаміка, що одразу викликало проблеми у Бойка. На 60-й хвилині неподалік штрафного майданчика Десни Коберідзе пішов у підкат, не зіграв в м'яч, але й Кривцова не зачепив. Але Кривцов упав на газон, змусивши Бойка повірити в те, що було порушення правил. А оскільки фолив, на думку судді, Коберідзе, то Лука побачив перед собою другу жовту картку.

А потім футболісти Десни переконали Бойка в тому, що фолив не Коберідзе, а Братков. Крім того, припускаємо, що арбітру в полі за допомогою радіозв'язку підказав асистент Семен Слончак, який добре бачив, що Коберідзе не збивав Кривцова. Але суть попередження для Браткова так і залишається незрозумілою.

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Є питання і до вилучення Кайоде. Якщо це була свідома агресія з боку футболіста, то пряма червона картка є беззаперечною. Але виникають сумніви щодо умислу дій форварда Шахтаря. Було порушення правил з боку Кайоде, який штовхнув опонента в спину. Футболіст Десни упав на газон, а Кайоде під силою інерції не зумів зупинитися і проїхався по стегну Імерекова. Бойко побачив тут агресію, але в діях Ларі не простежується умислу зіграти грубо", – розповів Ступар Ua-football.