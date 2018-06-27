toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
НІГЕРІЯ - АРГЕНТИНА ІСЛАНДІЯ - ХОРВАТІЯ ДАНІЯ - ФРАНЦІЯ АВСТРАЛІЯ - ПЕРУ Новини ЧС 2018

Шахтар – Брондбю – 3:2 – відео голів та огляд матчу

26 червня 22:04 432 Читать на русском
Шахтар – Брондбю – 3:2 – відео голів та огляд матчу
ФК Шахтар / Фото з соцмереж

 У першому товариському матчі на зборах в Німеччині донецький Шахтар переміг данський Брондбю (3:2).

Шахтар розпочав міжсезонний збір у Німеччині перемогою над данським Брондбю. Дублем за "гірників" відзначився новачок команди Фернандо Педро.

Жуніор Мораєс – гравець Шахтаря: перспективи бразильця, наслідки для Динамо і проблема зради

Товариські матчі

Шахтар Брондбю 3:2

Голи: Фернандо Педро, 56, 58, Тотовицький, 63 – Фіскер, 50, Френдруп, 65

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Товариські матчі 2017/18

Шахтар - Брондбю: Вівторок 26 червня 2018

Шахтар
Матч завершено
3 : 2
Брондбю
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Відеоновини Фернандо Педро Фернандо Педро Шахтар - Брондбю Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
27
хв
Мексика
17:00
Швеція
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук