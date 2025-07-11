У п'ятницю, 11-го липня, Шахтар зіграє свій черговий спаринг на зборах у Словенії. Суперником команди Арди Турана буде словенський Бріньє Гросуплє. Стартовий склад та безкоштовну трансляцію шукайте у цій новині "Футбол 24".

Донецький Шахтар напередодні вдало стартував у Лізі Європи. В рамках першого туру кваліфікації "гірники" у першому матчі каменя на камені не залишили від Ільвеса, відвантаживши у ворота фінів шість сухих голів. Попри феєричну перемогу донеччани не відмовились від чергового спарингу і зіграють проти словенського Бріньє Гросуплє.

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Товариський матч Шахтар – Бріньє розпочнеться о 19:00 за київським часом. Безкоштовна трансляція буде доступна на YouTube-каналі "гірників", також дивитися гру можна прямо в цій новині.

Нагадаємо, Бріньє виступає у Другій лізі Словенії. У сезоні-2024/25 клуб посів четверте місце серед 16 команд, що стало найкращим результатом в історії, однак цього виявилося недостатньо для підвищення в класі. Наразі Бріньє зіграв лише один спаринг, в якому переміг бронзового призера Першої ліги Словенії Копер (1:0).

Своєю чергою Шахтар у товариських матчах встиг здолати хорватську Горіцу (1:0) і розписати нічию з чеським Словацко (1:1).

Стартовий склад Шахтаря:

Фесюн, Вінісіус, Грам, Фарина, Азаров, Назарина, Педрінью, Очеретько, Швед, Невертон, Егіналдо

Запасні: Твардовський, Гочолейшвілі, Огарков, Глущенко, Цуканов, Траоре

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