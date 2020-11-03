Але після двох турів команди займають перше і друге місця в групі В. І Шахтар, і Боруссія М вже відібрали очки у Реала і Інтера, а тепер їх чекає зустріч в Києві. На жаль, гра пройде без глядачів. І, тим не менше, матч очікується спекотний, аналітики Parimatch дають командам практично рівні шанси на перемогу.

В обох матчах Ліги чемпіонів Боруссія М зіграла внічию з однаковим рахунком 2:2. З Інтером відзначився дублем Лукаку, а з Реалом – Тюрам, син Ліліана Тюрама. У Бундеслізі гладбахці йдуть 5-ми. Після старту чемпіонату, коли команду розбили в Дортмунді 0:3, Боруссія М двічі зіграла внічию і здобула три перемоги. Попередню вдома з Лейпцигом (1:0).

Шахтар поки що другий, але зберігає за собою статус найрезультативнішої команди УПЛ. Як і перед тріумфальним матчем в Мадриді гірники напередодні здобули впевнену перемогу в чемпіонаті. Цього разу над Маріуполем (4:1).

Шахтар – Боруссія М

Прогноз: Тотал більше 2,5. Коефіцієнт: 1,66

У 6 з 9 матчах за участю Боруссії М в цьому сезоні забивалися не менше трьох м'ячів. Що стосується Шахтаря, то в цьому сезоні 7 з 11 матчів за участю гірників завершилися не менш ніж з трьома голами. Швидше за все, і ця гра не буде сухою. Все ж на кону перше місце в групі, три очки істотно піднімуть шанси вийти в плей-офф Ліги чемпіонів.

Шахтар – Боруссія М

Прогноз: Боруссія М заб'є в другому таймі. Коефіцієнт: 1,57

У цьому сезоні Боруссія М лише один раз пішла з поля без забитого м'яча. У всіх інших іграх гладбахці не просто забивали, але і обов'язково хоча б один раз відрізнялися після перерви. Статистика говорить про те, що якщо і чекати гол від німців, то з більшою часткою ймовірності він буде в другому таймі.

Шахтар – Боруссія М

Прогноз: Тотал Боруссії М менше 1,5. Коефіцієнт: 1,86

Шахтар досить комфортно почуває себе на НСК "Олімпійський". У чемпіонаті України команда ще не пропускала на цьому стадіоні більше одного м'яча. Навіть Інтер, друга за результативністю команда минулого сезону Серії А, не змогла забити гірникам в Києві. Тому можна припустити, що навряд чи у Боруссії М вийде краще досягти успіху в нападі.