"Німці дуже міцний суперник, я б сказав одного рівня з Шахтарем. Вони не слабші за Реал та Інтер, що і довели в очних зустрічах з ними. Так що зараз всі команди практично в рівних умовах.

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Так, виконавці у іспанської та італійської команд сильніше, ніж у нас і Борусії. Але німці завжди беруть ігровою дисципліною і ведуть боротьбу до кінця, у них на належному рівні командні дії. На даний момент це дві рівні команди.

Доведеться ризикувати, йти вперед і спробувати діяти першим номером, нав'язавши супернику свою гру. У двох попередніх матчах Шахтар застосував схему гри від оборони з виходом в разючі контратаки. Вона не ідеальна, десь пройшло, як з Реалом, особливо в першому таймі. А ось з Інтером не вийшло гарної гри в контратаці.

Суто оборонна гра – це не наша гра, "гірникам" потрібно повертати свій стиль, властивий їм раніше. Не від оборони, а диктувати умови на полі. Сподіваюся, з Борусією побачити атакуючий Шахтар зі своєю фірмовою грою", – зазначив Воробей у інтерв'ю UA-Футбол.

Зазначимо, що Шахтар зустрінеться з Борусією М вже сьогодні, 3 листопада, початок о 19:55. "Гірники" після 2 турів очолюють групу B з 4 очками, а німці поділяють 2-3 місця з Інтером.

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