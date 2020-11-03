Півзахисник Шахтаря Тете поділився думкою про Бундеслігу перед матчем Ліги чемпіонів проти менхенгладбахської Борусії.

"Іноді дивлюся матчі. Дуже сильний і конкурентоспроможний чемпіонат, там грають чудові команди. Знаю, що менхенгладбаська Борусія перебуває в першій п'ятірці. Без сумнівів, це сильна команда.

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Кожен футболіст любить грати. Незалежно від складності матчу і турніру – грати круто. Команді так само це подобається. Незважаючи на деяку втому, ми набираємо ігровий темп, це добре для всіх", – сказав Тете в ефірі Футбол news.

Нагадаємо, матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Борусія М відбудеться вже сьогодні, 3 листопада. Стартовий свисток на НСК Олімпійський прозвучить о 19:55.

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