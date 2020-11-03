Тайсон розпочав матч 3-го туру ЛЧ Шахтар – Борусія М у стартовому складі.

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Цей вихід на поле став для 32-річного вінгера 100-м у єврокубках за всю його кар'єру. До цього бразилець зіграв у 40 поєдинках ЛЧ й в 51 матчі ЛЄ. Ще 6 та 2 зустрічі Тайсон провів у кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи відповідно.

До слова, Тайсон виступає за "гірників" з 2013 року. Загалом у його активі 285 матчів у футболці Шахтаря у всіх турнірах.

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