"Я не вважаю, що Шахтар за класом вищий, ніж Борусія, і в обов'язковому порядку повинен брати свої три очки. Борусія виступає в дуже сильному чемпіонаті. Якщо вона з року в рік завойовує право представляти Німеччину в єврокубках, то вже тільки це свідчить про її високу якість.

"Шахтар вважали аутсайдером": Маркос Антоніо – про прийдешній матч із Борусією М і звитягу у Лізі чемпіонів

Інша справа, що, на мою думку, у складі донеччан більше креативних виконавців, які своїми нестандартними діями можуть створювати складності добре налагодженого механізму Борусії. Ось чому завтра дуже багато буде залежати від того, чи зуміють "гірники" скористатися своїми козирями.

Хоча, повторюю, на Шахтар чекає серйозне випробування. Думаю, що головний тренер донеччан Луїш Каштру і далі буде довіряти тим футболістам, які голосно заявили про себе в протистояннях з Реалом й Інтером. Якщо зміни у складі Шахтаря і будуть, то незначні. На вістрі атаки знову, швидше за все, зіграє Жуніор Мораєс. Мені здається, що Луїш Каштру подбає про надійність тилів, тим більше, що в матчах з Реалом та Інтером його підопічні досягли успіху в командних діях у захисті, а вже потім буде націлювати їх на пошук найкоротших шляхів до воріт німців.

В тому, що "гірники" будуть вміло вибігати в контратаки, не сумніваюся. Звичайно, зі стратегічної точки зору Шахтарю потрібно перемагати Борусію, це б гарантувало йому продовження виступів в єврокубках навесні, однак і нічийний підсумок буде допустимим результатом", – цитує Романа Санжара Meta Ratings.

Зауважимо, після двох турів Шахтар очолює групу В. Підопічні Каштру обіграли Реал (3:2) та зіграли внічию з Інтером (0:0). Вже 3 листопада "гірники" зустрінуться з Борусією М, початок о 19:55.

Помаранчева революція у Мадриді: молодь рятує штаб Каштру, судоку для Реала і горе-експерти каналу Футбол