Донецький Шахтар отримає додаткову підтримку на трибунах у важливому матчі найпрестижнішого турніру Європи.

Луїш Каштру та його тренерський штаб / Сайт Шахтаря

Поєдинок третього туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Борусією М відбудеться на НСК Олімпійський 3 листопада, початок о 19:55.

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Як інформує офіційний сайт Шахтаря, МОЗ дозволило проведення матчу з глядачами на трибунах. Заповненими можуть бути лише 15% місць від загальної кількості на стадіоні. Вболівальники, що придбають квиток, повинні суворо дотримуватись карантинних обмежень.

Зауважимо, після першого туру Шахтар очолює групу В завдяки перемозі над Реалом (2:3), Борусія М та Інтер мають по одному очку та ділять між собою 2 і 3 місця відповідно, "вершкові" замикають квартет.

Також сьогодні, 27 жовтня, на Шахтар очікує поєдинок другого туру групового етапу ЛЧ проти Інтера. Початок матчу о 19:55.

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