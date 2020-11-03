"Заробили 3 очки. Забили 6, не пропустили жодного. Створили багато класних моментів і реалізували їх. Продемонстрували грамотну гру. Я дуже задоволений. Сьогодні однозначно наш день. Я не хочу говорити про слабкі сторони суперника. Можу лише сказати, що Шахтар очікував іншої гри. Через 3 тижні нам зустрічатися з цією командою вдома. Переконаний, що українці покажуть іншу гру. Перемога Борусії цілком заслужена. Багато красивих голів. Шкода, що у Шахтаря багато чого не вийшло. 6:0 – дуже великий і незвичайний рахунок. У другому поєдинку навряд чи це повториться.

Плеа показав сьогодні чудову гру. Він має прекрасну кваліфікацію. У нього чудові природні дані та навички, які в майбутньому він буде лише вдосконалювати. Маркус Тюрам і Алассан Плеа дуже добре взаємодіють на полі, між ними є справжня хімія. Але важливо наголосити, що сьогоднішня перемога – це заслуга всієї команди.

Шахтар – Борусія М – 0:6 – відео голів та огляд матчу

У нас дуже жорсткий графік, багато матчів. Футболісти мусять грати кожні 3 дні, їм важко зберігати хороші кондиції. Виснаження не уникнути. Міжнародна пауза та від’їзд гравців у збірні не сприяє відновленню. Ми відіграли половину групового етапу та очолюємо квартет. Дуже приємно дивитися на конкурентів з першого місця, але ще нічого не вирішено. У наступних матчах все може змінитися. Повторюю, що в другому матчі з Шахтарем буде інша гра. Українці спробують все змінити. Зараз ми радіємо результату, але попереду ще багато роботи.

Дві перемоги без пропущених м’ячів – це не щось неймовірне. Ми працювали над цим і йшли до цього. Не надаємо такому факту занадто багато уваги. Зараз головне – це здоров’я футболістів", – підсумував Розе.

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