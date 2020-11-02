Головний тренер Гладбаха Марко Розе поспілкувався з журналістами перед матчем з Шахтарем у груповому раунді Ліги чемпіонів.

– Борусія робить великий акцент на власний пресинг і любить виманювати в пресинг суперника. Які сюрпризи ви готуєте Каштру і де бачите слабке місце української команди?

– Ми вивчили Шахтар, у суперника дуже хороша атака, а в обороні вони діють компактно, грамотно розташовуються у перехідних фазах. Борусія готова реагувати на різні прийоми Шахтаря. Ми дуже уважно вивчили суперника. Конкретні секрети розкривати до завтра не буду, все побачите на полі.

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– У Бундеслізі ви граєте і з трьома захисниками, і з чотирма. А в Лізі чемпіонів використовуєте лише схему 4-2-3-1? Чому?

– У Лізі чемпіонів ми нічого нового не вигадуємо. Головне – зберегти гнучкість команди. Кількість центрбеків не грає вирішальну роль, основне – наші принципи. Важливо відіграти агресивно в атаці та добре відзахищатися. Хочемо взяти м’яч і ситуацію на полі під свій контроль.

– Чого ви очікуєте від Шахтаря? Контролю м’яча чи глибокої оборони?

– Побачимо. У них сильна оборона. Водночас вони добре проявили себе в атаці проти топ-опонентів. Якщо Шахтар захоче і зможе контролювати м’яч – нам буде складно. Однак постараємося розкрити гру в обидві сторони. В таких умовах в нас буде найбільше шансів.

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– Чи не підкосили Борусію втрачені перемоги над Реалом і Інтером?

– Ми не хвилюємося перед матчем Ліги чемпіонів, впевнено почуваємося. Не думаємо про попередні поєдинки та втрачені перемоги, концентруємося на Шахтарі. Ми вміємо перемагати, в останньому матчі з Лейпцигом ви це побачили.

– Відколи ви стежите за Шахтарем?

– Давно стежимо за Шахтарем. Досвідчений суперник, який добре проявляє себе в Лізі чемпіонів, який доходив далеко і навіть вигравав Лігу Європи. У них класні футболісти. Ми стежимо і за командою, і за окремими гравцями. Віддаємо належне силі Шахтаря.

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– У Борусії попереду два матчі з лідером групи. Що це означає для вас?

– Єдиний висновок з турнірної таблиці – Шахтар може проявити себе навіть проти таких суперників, як Реал і Інтер. Робити якісь висновки за підсумками двох турів рано. І називати цей матч битвою лідерів квартету – також.

– Ви давно виступаєте в єврокубках і програли лише 6 матчів. Чи є якась додаткова мотивація?

– Не можу так сказати. Не звертаю уваги на таку статистику. Я думаю про футболістів, про суперника, про план на гру. Ми виступаємо в Лізі чемпіонів і маємо можливість себе проявити проти найкращих опонентів.

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