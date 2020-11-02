Менхенгладбахська Борусія вилетіла на матч 3-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Прес-служба клубу під світлиною з гравцями в аеропорту написала: "Вилітаємо в Донецьк".

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У коментарях до допису вже висміяли географічну помилку, вказавши, що матч із Шахтарем відбудеться у Києві.

До слова, Борусія М поділяє 2-3 місця з Інтером у групі B, де лідером є Шахтар. Поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Борусія М запланований вже на завтра, початок о 19:55.

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