"Я ще не у своїй найкращій формі, але радий повернутися до роботи!

Мораєс пропустив фотосесію Шахтаря через рішення лікарів, – ЗМІ

Вітаємо всіх товаришів по команді за велику перемогу", – написав Мораєс на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, форвард Шахтаря лише нещодавно повернувся до табору команди – бразилець спочатку сам перехворів на коронавірус, а згодом змушений був залишатись на самоізоляції після того, як один із членів його родини підхопив COVID-19. З цієї причини він навіть пропустив традиційну команду фотосесію. У крайньому матчі "гірників" проти Маріуполя 33-річний бразилець вийшов на поле на останні 20 хвилин матчу.

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