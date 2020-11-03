"Спільне в німецьких команд – дисципліна і непоступливість. Німці такі за менталітетом, завжди будуть битися до кінця. Буде складний матч. Напевно, один з найскладніших.

Шахтар – Борусія М: "гірники" визначились із заявкою на матч Ліги чемпіонів

Матч без глядачів? З нами навіть батьки приїхали, хотіли сходити на футбол. Футбол без уболівальників – це не те", – наводить слова Матвієнка Футбол News.

Нагадаємо, Шахтар зустрінеться з Борусією М вже сьогодні, 3 листопада, початок о 19:55.

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