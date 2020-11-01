"Помаранчево-чорні" зіграють без глядачів, повідомляє офіційний сайт клубу.

Шахтар – Борусія М: матч Ліги чемпіонів розсудить арбітр, із яким "гірники" програли європейський фінал

Міністерство охорони здоров'я відкликало лист, яким дозволяло проводити міжнародні матчі за присутності вболівальників. Тепер українські команди гратимуть вдома без глядачів, поки не покращиться ситуація з поширенням коронавірусу. Шахтар уже зупинив продаж квитків на поєдинок проти Борусії М і поверне кошти за придбані раніше перепустки.

Поєдинок Шахтар – Борусія М відбудеться у вівторок, 3 листопада, в Києві. Початок матчу о 19:55.

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