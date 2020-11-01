Матч Шахтар – Борусія М пройде без глядачів, стверджує Xsport.

Шахтар – Борусія М: матч Ліги чемпіонів розсудить арбітр, із яким "гірники" програли європейський фінал

Раніше була інформація, що поєдинок ЛЧ офіційно відбудеться з уболівальниками. "Гірники" отримали лист-підтвердження від вітчизняного МОЗ. Зміна рішення пов'язана з погіршенням епідеміологічної ситуації. Зокрема, цього тижня в Україні було встановлено добовий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус.

Поєдинок Шахтар – Борусія М відбудеться у вівторок, 3 листопада, в Києві. Початок матчу о 19:55.

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