"Ми не були командою сьогодні. Ми провели жахливу, дуже слабку гру. Ми не змогли пресингувати, ми не змогли контролювати гру. Команда не створювала ніяких проблем супернику.

Шахтар – Борусія М – 0:6 – відео голів та огляд матчу

Нас не здивувало те, як вони грали. Нас здивувало те, як грали ми. На жаль для всіх нас була така ніч. На жаль, наше життя складається з хороших та поганих моментів. Та команда, яка два тижні тому в Мадриді продемонструвала гарний перформанс, не змогла сьогодні створити труднощів супернику.

Перший гол погано на нас вплинув. Ментально нас опустили нижче плінтуса. Ми люди і всі мають право на помилку. Такий результат – це приниження для нас. Ми сьогодні втратили три очки. Ми спробуємо додати в матчі з Динамо", – сказав Луїш Каштру в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, Борусія М розгромила Шахтар на НСК Олімпійський з рахунком 6:0 та вийшла на перше місце у групі В.

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