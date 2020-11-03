Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру обрав список гравців на матч 3-го туру проти Борусії М.

Шахтар може розраховувати на 23 футболістів у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти Борусії М.

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Голкіпери: Пятов, Трубін, Шевченко.

Захисники: Додо, Болбат, Кривцов, Бондар, Матвієнко, Хочолава, Корнієнко, Сіпріано.

Півзахисники: Степаненко, Коваленко, Тайсон, Майкон, Патрік, Антоніо, Марлос, Тете, Судаков, Соломон, Вакула.

Нападник: Мораєс.

Зазначимо, що Шахтар зустрінеться з Борусією М вже сьогодні, 3 листопада, початок о 19:55.

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