Шахтар – Борусія М: "гірники" визначились із заявкою на матч Ліги чемпіонів
11:33 - Читать на русском
Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру обрав список гравців на матч 3-го туру проти Борусії М.
Шахтар може розраховувати на 23 футболістів у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти Борусії М.
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Голкіпери: Пятов, Трубін, Шевченко.
Захисники: Додо, Болбат, Кривцов, Бондар, Матвієнко, Хочолава, Корнієнко, Сіпріано.
Півзахисники: Степаненко, Коваленко, Тайсон, Майкон, Патрік, Антоніо, Марлос, Тете, Судаков, Соломон, Вакула.
Нападник: Мораєс.
Зазначимо, що Шахтар зустрінеться з Борусією М вже сьогодні, 3 листопада, початок о 19:55.
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