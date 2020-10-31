Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру не розглядає гру 8-го туру УПЛ проти Маріуполя як підготовку до матчу з Борусією в ЛЧ,

"Одна гра абсолютно не пов'язана з іншою. Вони взагалі не стикаються ні в яких точках. Чи буде Дентінью готовий до матчу з Борусією? Ні, швидше за все, до цієї гри він не відновиться", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

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Нагадаємо, що бразилець отримав травму у грі з Інтером (0:0). Вже на 15-й хвилині зустрічі з "нерадзуррі" замість нього на поле вийшов Тайсон. У поточному сезоні в активі Дентінью два голи в п'яти матчах за Шахтар у всіх турнірах.

До слова, після двох турів групового етапу Ліги чемпіонів "гірники" набрали 4 очки та одноосібно очолюють квартет В. Вже у вівторок, 3 листопада, Шахтар прийматиме менхенгладбаську Борусію. Початок гри о 19:55.

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