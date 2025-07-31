Шахтар знову переміг Бешикташ (2:0) і вийшов у наступний раунд відбору Ліги Європи. Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".

Шахтар вдруге поспіль переміг Бешикташ з різницею у два м'ячі. На цей раз "гірники" обійшлися без пропущених голів і довели загальний рахунок до розгромного – 6:2 у двоматчевому протистоянні.

Шахтар пройшов у наступний раунд Ліги Європи, вдруге перегравши Бешикташ – Кевін стримав слово, знову забивши туркам

Вихід Шахтаря у наступний раунд відбору Ліги Європи оформили голи Кевіна та Кауана Еліаса. Підопічні Оле Гуннара Сульшера ж відправилися у Лігу конференцій.