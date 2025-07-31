Голи Кевіна та Еліаса у відеоогляді матчу Шахтар – Бешикташ – 2:0
23:34 - Читати іншою мовою
Шахтар знову переміг Бешикташ (2:0) і вийшов у наступний раунд відбору Ліги Європи. Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".
завершено
Шахтар вдруге поспіль переміг Бешикташ з різницею у два м'ячі. На цей раз "гірники" обійшлися без пропущених голів і довели загальний рахунок до розгромного – 6:2 у двоматчевому протистоянні.
Шахтар пройшов у наступний раунд Ліги Європи, вдруге перегравши Бешикташ – Кевін стримав слово, знову забивши туркам
Вихід Шахтаря у наступний раунд відбору Ліги Європи оформили голи Кевіна та Кауана Еліаса. Підопічні Оле Гуннара Сульшера ж відправилися у Лігу конференцій.
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