Наставник турецького клубу Уле Гуннар Сульшер визначився з переліком гравців, які зможуть зіграти проти "гірників".

У четвер, 31 липня, Шахтар у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи зіграє з турецьким Бешикташем. Поєдинок відбудеться у польському Кракові й розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Шахтар – Бешикташ: де дивитись матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

Головний тренер стамбульської команди Уле Гуннар Сульшер обрав футболістів, які візьмуть участь у повторній дуелі з донеччанами. Як повідомляє Telegram-канал Shakhtar Family, до заявки "орлів" не потрапили одразу 5 гравців основи: півзахисники Жедсон Фернандеш, Алі Аль-Мусраті, Алекс Окслейд-Чемберлен і Жан Онана, а також форвард Мустафа Хекімоглу.

Нагадаємо, у першому матчі 2-го туру відбору Ліги Європи Бешикташ на своєму полі програв Шахтарю з рахунком 2:4. Переможець протистояння у наступному раунді зустрінеться з гіршою з команд у парі Рейнджерс (Шотландія) – Панатінаїкос (Греція).

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