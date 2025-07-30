"Завтрашній матч, можливо, стане найскладнішим для нас на старті сезону. Бешикташ – це історія, це традиції, це команда, яка вміє повертатися в гру в найважчих ситуаціях. Ми це поважаємо.

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Ми будемо максимально сконцентрованими й покажемо усе, над чим працюємо. Попри те, що сезон лише розпочинається, цей матч для нас уже як фінал. Щоб рухатися вперед, щоб вийти на новий рівень, ми повністю зосередимося саме на цій грі.

У серпні на нас чекають 9 матчів за 30 днів і цей поєдинок закладає фундамент на найближчий місяць. Ми будемо грати на перемогу, бо для нас це справжній фінал. Але грати проти Бешикташа ніколи не буває просто. Якщо ми хоч трохи розслабимося – наслідки цього матчу можуть переслідувати нас увесь сезон.

У нас лише один відсутній – Дмитро Криськів. Він травмований, і ми хочемо, щоб він якнайшвидше повернувся, адже це чудовий центральний півзахисник, який буде надзвичайно важливим для наших майбутніх планів на позиції "шістки". Разом із Марлоном та Очеретьком вони стануть ключовими гравцями для реалізації наших планів на майбутнє. В іншому команда в повному порядку. Лише в Марлона було незначне ушкодження, але завтра ми будемо готові й підійдемо до матчу зі стовідсотковою концентрацією.

Ми спробуємо контролювати м’яч, тримати гру під контролем. Але, звісно, проти Бешикташа це буде непросто. Будуть відрізки, коли вони володітимуть м’ячем і диктуватимуть гру. Ми готові, і в нас є плани на обидва сценарії. Легко не буде. У певні моменти Бешикташ буде нас притискати. Але такі епізоди не означають, що ми граємо погано. Навпаки – важливо вміти грамотно захищатися і правильно вести гру навіть без м’яча. Це теж частина нашої філософії. У нас є план, ми готові – і я сподіваюся, що завтра зможемо його реалізувати", – сказав Туран на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч-відповідь між Шахтарем та Бешикташем відбудеться у четвер, 31 липня, і розпочнеться о 21:00 за київським часом.

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