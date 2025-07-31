Шахтар та Бешикташ зіграють матч-відповідь в рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи 2025/26. Стартові склади команд і посилання на безкоштовну онлайн-трансляцію гри – в цій новині "Футбол 24".

Матч Шахтар – Бешикташ відбудеться сьогодні, 31 липня. Стартовий свисток на стадіоні в Кракові пролунає о 21:00 за київським часом.

Шахтар – Бешикташ: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи

Де дивитися Шахтар – Бешикташ? Вболівальники зможуть безкоштовно переглянути сьогоднішній матч на платформі Київстар ТБ у разі першої реєстрації. За головними подіями гри також можна стежити в текстовому онлайні "Футбол 24".

Стартовий склад Шахтаря: Різник – Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Марлон – Аліссон, Педрінью, Очеретько, Кевін – Еліас

Стартовий склад Бешикташа: Гюнок – Свенссон, Габріель Пауліста, Удохай, Емірхан – Демір Ерге, Картал – Рафа Сілва, Жоау Маріу, Мучі – Абрахам