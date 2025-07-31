Туран провів ротацію

Шахтар тріумфував у Стамбулі з рахунком 4:2, а по грі турків взагалі декласували. За такого розкладу перестановки у складі "гірників" були очікуваними. Вінісіус замінив Коноплю, Еліас з'явився на позиції Егіналду, а Педрінью зайняв місце Судакова – хоча більш очікуваним здавався вихід замість Очеретька. Олег залишився в основі.

Турецький же склад "просів" за іменами. Жедсона продали на московські болота, а Кьокчу залишився у запасі через травму. Новачок Юрасек – лівий фулбек – теж опинився на банці. Уле Гуннар Сульшер спробував замість нього Топчу, а на правий фланг атаки кинув Жоау Маріу (саме він забив другий гол Шахтарю в Стамбулі).

Шахтар швидко знищив інтригу в протистоянні

Донеччани могли відкрити рахунок вже на 5-й хвилині, коли Вінісіус прокинув м'яч повз двох суперників у штрафний. Бразилець оббіг обох, потім обійшов голкіпера, однак подальший удар з гострого кута (або ж простріл) заблокував Удохай.

Ще через сім хвилин Бешикташ втратив усе. Кевін відібрав м'яч у Тікназа, переграв Свенссона в штрафному й скористався відсутністю спротиву від Паулісти. Вінгер переклав сферу під праву й закрутив у дальню дев'ятку – без шансів для Гюнока. 1:0! За сумою двох матчів Шахтар став вести із рахунком 5:2.

? Кевін пообіцяв – Кевін зробив



️ Півзахисник відкриває рахунок у матчі «Шахтар» «Бешикташ» у Кракові #Shakhtar | #UEL #ШахтарБешикташ pic.twitter.com/pDSLBk5Dw8 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 31, 2025

Таким чином, Кевін стримав свою обіцянку щодо трьох забитих голів у ворота "орлів". Щоправда, він же й заспокоїв Шахтар. Донеччани грали з меншою агресією, ніж у Стамбулі – до перерви було проведено всього 5 ударів.

Легіонери ж значно частіше дозволяли собі "карнавал". Особливо виділявся Аліссон, який намагався обійти півкоманди на дриблінгу. Один із таких проривів міг принести другий гол. Аліссон відібрав м'яч і разом з Еліасом вибіг у контратаку майже 2-в-1, протягнув м'яч до карного майданчика та спробував перекинути Гюнока – на жаль, не вийшло.

Зате на 2-й компенсованій бразильці зіграли так, як треба. Спільними зусиллями вони вигризли м'яч у центрі, після чого Педрінью виконав переведення Аліссону на фланг. Вінгер же виконав відрізаючий пас п'яткою на хід Вінісіусу – фулбек увірвався в штрафний та прострілив на дальню стійку. Еліас, скориставшись відсутністю опіки, оформив 2:0!

Другий тайм перетворився на формальність. Арда Туран після 57-ї хвилини почав проводити заміни, випустивши Невертона, Бондаренка, Судакова й Траоре. Вони створили кілька моментів – найкращий з них змарнував Аліссон, який хитнув Топчу й пробив низом. Захисник заблокував.

Також із хорошої позиції в штрафному стріляв Траоре, однак м'яч пролетів у сантиметрах від лівої стійки.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Шахтаря з рахунком 2:0. Донеччани крокують до 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи. Суперником "гірників" стане Панатінаїкос.

У Шахтаря були проблеми

Попри красивий рахунок, перемога над Бешикташем не стала простою. Аналітики донеччан матимуть багато післяматчевої роботи. Передусім, варто відзначити купу неприємних епізодів під пресингом Бешикташа.

Турки не демонстрували видатної організації тиску, компенсуючи цей факт простою біганиною зі спробою вступити у контакт – і це працювало. Донеччани програли багато єдиноборств і припустилися низки втрат на власній половині. "Орли" не змогли за це покарати, але інші суперники можуть і не пробачити.

Під тиском виникли проблеми і у Різника. Дмитро віддав кілька неточних передач або пасів під тиск, а на 84-й хвилині пішов у непотрібний обіграш Жоау Маріу. Турки відібрали м'яч і забили гол, однак рахунок не змінився – Маріу фолив.

Також виникли певні проблеми з кросами Бешикташа. Два із них точно могли завершитись взяттям воріт. На 21-й хвилині простріл з лівого флангу замикав Жоау Маріу, а на 33-й Абрахам скинув подачу на лінію штрафного – звідти вгатив Тікназ. У обох випадках удари блокували в останню мить.

Пресинг і контрпресинг Шахтаря у Кракові теж залишив питання. До першого гола донеччани були досить інтенсивними, однак після "гірники" збавили в інтенсивності. Камери раз за разом вихоплювали розлюченого Арду Турана. Турок приділяє величезне значення переходам із атаки в оборону – він вимагає якомога вищого темпу.

Звісно, за рахунку 6:2 важко наважитись бігти у пресинг. Звісно, у таких умовах бразильці мають право "продавати" себе. Це не завжди і треба. От тільки проблеми з обороною під тиском, з кросами та реакцією на втрати виникали і в Стамбулі. У тренерського штабу, попри купу позитивних моментів, ще багато роботи – будемо сподіватись, що на вихід у ЛЄ цей факт не повпливає.