Шахтар та Бешикташ зустрінуться у матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи. Де переглянути гру, підкаже "Футбол 24".

Шахтар перестріляв Бешикташ (4:2) у виїзному поєдинку – першому в протистоянні. Матч-відповідь відбудеться вже завтра, 31 липня, початок о 21:00.

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В Україні матч транслюватиметься в прямому ефірі на UPL.TV. Також права на трансляцію гри придбали мовники з таких країн, як Туреччина, Бразилія, Норвегія, Сербія, Хорватія, Північна Македонія, Чорногорія, Боснія та Герцеговина, Словенія.

Подивитися матч Шахтар – Бешикташ у будь-якій країні світу можна на платній платформі Solidsport. Вартість передплати становить 9 євро.

Варто додати, якщо "гірники" здолають турецький гранд у протистоянні, то наступним суперником у кваліфікації Ліги Європи 2025/26 стане невдаха протистояння Рейнджерс – Панатінаїкос. А в разі вильоту у кваліфікацію Ліги конференцій Шахтар зустрінеться з переможцем пари Сент-Патрікс (Ірландія) – Нимме Калью (Естонія).

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