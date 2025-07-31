Бешикташ зі своїми 50-мільйонними витратами на літні трансфери виглядав великим і грізним. Звісно, експерти відзначали проблеми у футболі підопічних Уле Гуннара Сульшера, однак і Шахтар має вразливості – особливо в обороні. Здавалося, що Абрахам, Кьокчу, Рафа Сілва та інші зірки каратимуть донеччан суто на індивідуальній майстерності, а протистояння виявиться дуже важким.

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Реальність шокувала усіх. По-перше, мало хто міг повірити, що Бешикташ аж настільки слабкий. "Орли" бездарно оборонялися на флангах, не контролювали простір між лініями, відкривали купу шпарин – і при цьому мало що створили попереду. Хоча й забили двічі.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА 2025/26 між Шахтарем і Бешикташем. Коефіцієнт на перемогу донеччан – 2,01. На тріумф турків фахівці дають 3,35.

Ще більше шокував Шахтар, який катком проїхався по стамбульцях. Чотири забитих голи, 2:0 до 28-ї хвилини, істерика голкіпера турків вже на 34-й, бразильський карнавал Аліссона й Кевіна – і все це на тлі грамотної організації гри й правильної підготовки до вразливостей турків. Ви й самі все бачили, а детальний аналіз розгрому можете переглянути у відео на ютуб-каналі "Футбол 24".

Що ж чекати від матчу-відповіді? Мало хто сумнівається у проході "гірників" до наступного раунду, однак Бешикташ ще здатний створити проблеми. Навіть на тлі тотального фіаско "орли" зуміли забити двічі, а клас виконавців тут залишається високим. Так, Шахтар веде з різницею у два голи – але всього один випадковий пропущений може змусити нервувати.

Саме так сталося у Стамбулі. Остання 10-хвилинка першого тайму та початку другого виявились вкрай неприємними для підопічних Арди Турана. Турки увімкнули режим "біцца-бороцца" – агресивно пресингували, намагалися зіграти з суперником якомога щільніше, багато бігали й нав'язували фізичний контакт. Два-три серйозних моменти й кілька неприємних ситуацій у такому футболі Бешикташ витиснув.

По-друге, Бешикташ може скористатись простором, який виникає у центрі поля внаслідок високих позицій Судакова й Очеретька. У позиційних атаках вони орієнтовані на гру в чужій третині, з прицілом на ривок під пас у штрафний – але вони не встигають повертатись. Саме цей факт став передумовою для другого взяття воріт Шахтаря у Стамбулі.

Тут треба не забувати і про відсутність профільного опорника, хоча у першій зустрічі до Марлона питань не виникало. Бразилець зачистив і підтиснув всюди, де міг дотягнутись, але все одно треба остерігатись атак "орлів" на просторі. Особливо слід бути уважним на флангах.

Не можна сказати, що вінгери Шахтаря зовсім ігнорують боротьбу після втрати м'яча, однак вони мають схильність "філонити". Арда Туран на передматчевій прес-конференції критикував Аліссона за гру наприкінці першого тайму, адже той жодного разу не повернувся назад, а турки могли забити. При цьому слід не забувати про високі позиції фулбеків – хоча б один з них завжди висить на чужій половині. Ідеальні умови для контратак.

Втім, вищезгадані чесноти Бешикташа все одно залишають Шахтар фаворитом. Важко уявити, яким чином цей колектив здатний зупинити нинішній Шахтар. Відсиджуватись у компактному "автобусі" для "орлів" – не варіант. У позиційному наступі турки повільні, стерильні та безідейні.

А як захищатись проти таких "гірників"? Стамбульці намагались опускати опорника, намагаючись розтягнути лінію захисників, однак донеччани все одно її проходили. "Помаранчево-чорні" грамотними переміщеннями створювали розриви та ситуації 1-в-1 для своїх вінгерів. Фулбеки Бешикташа не здатні стримати Аліссона й Кевіна – ця парочка організувала три з чотирьох голів.

Турки або підуть ва-банк і розкриються, або працюватимуть обережно й створюватимуть мізерну кількість гостроти. За обох розкладів Шахтар потрапляє у вигідний сценарій. Принаймні, так виглядає в теорії.

Ця теорія підкріплена практикою у Стамбулі, але не варто святкувати завчасно. Одна обрізка, один випадковий пенальті – і ситуація може закрутитись не в нашу користь. Бешикташу не можна дозволити повірити у камбек. Цей колектив слабкий і майже приречений, однак ще півроку тому Сульшер громив Атлетік і бив стамбульських грандів. Шахтарю потрібна концентрація.

Кадрова ситуація

Нових втрат у складі Шахтаря немає – поза грою залишається тільки травмований Криськів. Цікаво, чи вдасться Арда Туран до ротації? Очевидно, що сьогодні він не виставить резерв, але той же Конопля й Вінісіус конкурують на рівних. Тиждень тому в старті починав Юхим, однак Тобіас вийшов на заміну й долучився до четвертого гола.

Чомусь здається, що в основі розпочне бразилець. Також інтригує експеримент з Очеретьком. Тренерський штаб залишився задоволеним – Олег відіграв, немов один із лідерів – але Педрінью із заміни перегорнув хід другого тайму. Можливо, йому теж довірять місце у старті.

У Бешикташа під сумнівом вихід Кьокчу, якому діагностували набряк ноги. Крім того, у підвішеному стане перебуває Жедсон Фернандеш – турки на днях повністю викупили португальця у Бенфіки, аби продати його в Спартак. Офіційного трансферу ще не відбулося, але в таких випадках футболісти часто зникають зі складу.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Бешикташ

Шахтар: Різник – Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Марлон – Аліссон, Педрінью, Судаков, Кевін – Егіналду

Бешикташ: Гюнок – Свенссон, Габріель Пауліста, Удохай, Юрасек – Кара Їлмаз, Тикназ – Рашіца, Рафа Сілва, Жоау Маріу – Абрахам

Прогноз "Футбол 24" – перемога Шахтаря, тотал більше 2,5

Матч не буде простим для донеччан. Турки будуть тиснути фізично, а Туран поки що незадоволений ефективністю єдиноборств своїх підопічних. Шахтарю незручно проти силових команд – нерви й обрізки в цьому поєдинку гарантовані.

Втім, рано чи пізно Бешикташу доведеться розкриватись. Донеччани ж довели здатність громити "орлів" і без їхньої допомоги, легко створюючи канали для передач між лініями та відкриваючи простір в районі штрафного. Знайти ж нових крайніх захисників за тиждень турки не зуміли, тож Аліссону й Кевін буде де розбігтись.

Підопічні Уле Гуннара Сульшера навіть на зборах провалювались, поступаючись командам з другої македонської ліги. Бешикташ в принципі є найслабшим стамбульським грандом прямо зараз – як за кадрами, так і за рівнем гри. Турецькі вболівальники взагалі впевнені, що УЄФА не хоче бачити їхній клуб у єврокубках, а тому "підсунула" в жереб суперника з ЛЧ – мовляв, у Бешикташа із самого початку не було шансів.

Практично за всіма параметрами Шахтар здається сильнішим, тож ставимо на перемогу підопічних Арди Турана. Тим не менш, у відсутність пропущених голів не віриться, а результативністю може виявитись високою. Тотал більше 2,5 команди проб'ють.

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