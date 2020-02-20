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ШАХТАР - БЕНФІКА РОМА - ГЕНТ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар – Бенфіка: вперше в історії плей-офф Ліги Європи був застосований VAR – постраждали українці

20:46 7808 Читать на русском
Шахтар – Бенфіка: вперше в історії плей-офф Ліги Європи був застосований VAR – постраждали українці
Шахтар – Бенфіка / фото: Record

Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка увійде в історію турніру.

56’ Алан Патрік
72’ Віктор Коваленко
 
Піцці 66’
56’ Алан Патрік
66’ Піцці
72’ Віктор Коваленко

На 21-й хвилині звітного матчу Шахтар вийшов вперед. "Гірники" розігнали стрімку контратаку, яку влучним ударом завершив Марлос.

Шахтар – Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи

Проте радість донеччан була передчасною. Відеоасистент підказав головному арбітру матчу Боббі Меддену, що був офсайд, тому взяття воріт було скасоване.

Цей епізод увійде в історію Ліги Європи, оскільки вперше в матчах плей-офф цього турніру був застосований VAR. Нагадаємо, що на груповому етапі ця технологія була недоступна для арбітрів. Щоправда, рефері використовували відеоповтори у фіналі минулого розіграшу ЛЄ Арсенал – Челсі (1:4).

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Шахтар – Бенфіка: де дивитися матч Ліги Європи
18:31
8179
Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Шахтар - Бенфіка Відеоновини Боббі Медден Боббі Медден Відеоасистент арбітра (VAR) Марлос Марлос
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