Шахтар – Бенфіка: вперше в історії плей-офф Ліги Європи був застосований VAR – постраждали українці

Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка увійде в історію турніру.

На 21-й хвилині звітного матчу Шахтар вийшов вперед. "Гірники" розігнали стрімку контратаку, яку влучним ударом завершив Марлос.

Шахтар – Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи

Проте радість донеччан була передчасною. Відеоасистент підказав головному арбітру матчу Боббі Меддену, що був офсайд, тому взяття воріт було скасоване.

Цей епізод увійде в історію Ліги Європи, оскільки вперше в матчах плей-офф цього турніру був застосований VAR. Нагадаємо, що на груповому етапі ця технологія була недоступна для арбітрів. Щоправда, рефері використовували відеоповтори у фіналі минулого розіграшу ЛЄ Арсенал – Челсі (1:4).

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