Шахтар – Бенфіка: Воробей назвав фаворита протистояння і виділив головні проблеми "гірників"

Колишній нападник Шахтаря та збірної України Андрій Воробей поділився очікуваннями від протистояння "гірників" з Бенфікою в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Фаворит в цій парі, напевно, все ж Бенфіка. У них чемпіонат в розпалі і за рівнем вони трохи вище. А хто пройде – футбол покаже. На жаль, для Шахтаря матч з Бенфікою – перший відразу після зборів. У Шахтаря немає такої ігрової практики, як у Бенфіки. Ось в цьому і є певна перевага португальців.

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Відсутність Додо і Соломона? Незамінних немає. Звичайно, Додо виходив на рівень основного гравця, а Соломон був козирем команди в Лізі чемпіонів. Це провідні гравці. Але на зборах тренерський штаб вже знав, що Додо пропускає матч через дискваліфікацію, а Соломон – через травму. Тому вони шукали заміну і награвали склад по-іншому. Думаю, що команда впорається, але таких гравців, звичайно, буде бракувати.

Однозначно, Бенфіка вивчала Шахтар і знає всі плюси і мінуси нашої команди. Згоден, що оборона – не найсильніша сторона Шахтаря, адже в чемпіонаті України вона постійно грає в атаці. Звичайно, Бенфіка спробує використовувати це, і два форварди принесуть дуже великі проблеми нашій команді.

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Завжди хочеться показати себе саме проти своїх співвітчизників. Думаю, Каштру – не виняток. Так що сподіваємося, що тренерський штаб знайде слабкі місця у Бенфіки і це перенесеться на поле", – цитує Воробея Террикон.

Нагадаємо, що перший матч протистояння чемпіонів України та Португалії відбудеться у четвер, 20 лютого. Матч-відповідь – 27 лютого в Лісабоні.

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