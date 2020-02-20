Шахтар – Бенфіка: УЄФА пригадав найкрасивіші голи "гірників" у Лізі Європи

Прес-служба УЄФА також готується до матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка.

З цієї нагоди офіційний твіттер організації опублікував відео найяскравіших голів, які забивали гравці донеччан у другому за рангом клубному турнірі Європи.

Шахтар – Бенфіка: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи

До підбірки потрапили гол Луїса Адріано у ворота Тулузи (2008/09), Марлоса – у ворота Шальке (2015/16) та Фреда – Генту (2015/16).

Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка відбудеться сьогодні, 20 лютого, в Харкові на ОСК Металіст. Початок зустрічі – о 19:55.

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