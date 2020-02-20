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Шахтар – Бенфіка: УЄФА пригадав найкрасивіші голи "гірників" у Лізі Європи

19:12 299 Читать на русском
Шахтар – Бенфіка: УЄФА пригадав найкрасивіші голи "гірників" у Лізі Європи
ФК Шахтар

Прес-служба УЄФА також готується до матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка.

56’ Алан Патрік
72’ Віктор Коваленко
 
Піцці 66’
56’ Алан Патрік
66’ Піцці
72’ Віктор Коваленко

З цієї нагоди офіційний твіттер організації опублікував відео найяскравіших голів, які забивали гравці донеччан у другому за рангом клубному турнірі Європи.

Шахтар – Бенфіка: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи

До підбірки потрапили гол Луїса Адріано у ворота Тулузи (2008/09), Марлоса – у ворота Шальке (2015/16) та Фреда – Генту (2015/16).

Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка відбудеться сьогодні, 20 лютого, в Харкові на ОСК Металіст. Початок зустрічі – о 19:55.

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blog_ava
Шахтар – Бенфіка: де дивитися матч Ліги Європи
18:31
8179
Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Шахтар - Бенфіка Відеоновини Марлос Марлос Луїс Адріано Луїс Адріано Фред Фред
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