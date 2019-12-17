Шахтар – Бенфіка: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи

Вболівальники донецького клубу вже можуть придбати квитки на домашній матч Ліги Європи проти Бенфіки.

Розпочався продаж квитків на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки, інформує офіційний сайт Шахтаря.

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Фанати можуть придбати перепустки на матч в касах ОСК Металіст (щодня з 10:00 до 19:00), онлайн на shakhtar.com, в мобільному додатку FC Shakhtar, в мережі терміналів Alfapay (всі станції метро Харкова) або на сайтах-партнерах клубу.

Ціна квитків стартує від 50 грн. Поєдинок відбудеться 20 лютого, початок о 19:55.

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