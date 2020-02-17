Шахтар – Бенфіка: Срна дав свій прогноз на матч Ліги Європи

Легенда Шахтаря Даріо Срна, який працює помічником у тренерському штабі Луїша Каштру, поділився очікуваннями від першого матчу "гірників" у плей-офф Ліги Європи.

"Дуже серйозний поєдинок для нас. Бенфіка – одна з найкращих команд в Європі, в складі якої грає багато молодих футболістів.

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Вони постійно досягають високих результатів. У нас тренерський штаб із Португалії, тому для них це буде дуже принциповий матч. Сподіваємося, що покажемо хорошу гру і досягнемо позитивного результату", – підсумував Срна у коментарі Football.ua.

Нагадаємо, вже 20 лютого, у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар у Харкові прийматиме Бенфіку. Початок матчу о 19:55. За тиждень, 27 лютого, у Лісабоні відбудеться матч-відповідь.

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