Шахтар – Бенфіка: Руй Кошта назвав найкращих гравців "помаранчево-чорних"

Легендарний півзахисник Бенфіки Руй Кошта пригадав найсильніших футболістів Шахтаря 13-річної давності та виділив найкращих сьогодні.

"Найкращі гравці в складі обох команд – це колектив. Незважаючи на те, що Шахтар, як і ми, вилетів з Ліги чемпіонів – у них дуже сильний колектив. Якщо зараз ми будемо розглядати персоналії, то напевно ім’я, яке найчастіше звучить – це Коноплянка. 20 лютого ми, нарешті, зустрінемося, спочатку на виїзді, а потім вдома. І не варто забувати, що було 12 років тому, коли ми востаннє зустрічались.

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До речі, з тих гравців (матчу 2007-го року – прим.) я пам'ятаю Фернандінью, який зараз капітанить в Манчестер Сіті. Даріо Срна – для мене це був фантастичний гравець, один з найкращих правих захисників мого покоління. Разван Рац – лівий захисник збірної Румунії. Звичайно ж пам'ятаю Жадсона, тоді він був дуже молодим, але я добре його запам'ятав. Андрій Пятов, який до тепер є воротарем Шахтаря. І ще величезна кількість хороших гравців.

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Зараз у "гірників" також чудові футболісти. У цьому плані наші команди схожі. Шахтар, як і Бенфіка, виступає на великих європейських аренах. Зараз ми говоримо про Лігу Європи, але зустрічаються дві команди рівня Ліги чемпіонів. Я можу впевнено говорити, що Шахтар чудова команда з чудовим тренером. Ми в Португалії дуже поважаємо Луїша Каштру як тренера завдяки його людським якостям і тренерським думкам. Тому поза всяким сумнівом нам випав дуже сильний суперник", – сказав Кошта в інтерв’ю офіційному YouTube-каналу "гірників".

Нагадаємо, вже 20 лютого, у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар у Харкові прийматиме португальську Бенфіку. Початок матчу о 19:55. За тиждень – 27 лютого – у Лісабоні о 22:00 відбудеться матч-відповідь.

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«Шахтар» з дуже сильним тренером в змаганні, яке є не нашим, ні «Шахтаря», ні «Бенфіки».

- А хто найсильніший в «Шахтарі» зараз?