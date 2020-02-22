Шахтар – Бенфіка: поліція підтвердила напад на португальця – у вболівальника немає претензій

Неприємний інцидент трапився після закінчення єврокубкового матчу за участю української команди.

Як зазначалось раніше, після фінального свистка матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Бенфікою кілька уболівальників португальської команди зазнали нападу.

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За повідомленням відділу комунікації поліції Харківської області встановлено, що 30-річний громадянин Португалії звернувся по допомогу до швидкої. Він повідомив лікарям, що близько 22:20 біля стадіону Металіст невідомі особи нанесли йому тілесні ушкодження. Чоловіка з забоями та саднами доставили до лікарні.

Під час спілкування зі слідчо-оперативною групою постраждалий зазначив, що ні до кого немає претензій та просить зупинити перевірку з даного приводу.

Нагадаємо, сам поєдинок завершився перемогою Шахтаря (2:1). Матч-відповідь відбудеться 27 лютого у Лісабоні.

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