toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ВОРСКЛА

Шахтар – Бенфіка: поліція підтвердила напад на португальця – у вболівальника немає претензій

12:44 110 Читать на русском
Шахтар – Бенфіка: поліція підтвердила напад на португальця – у вболівальника немає претензій
Стадіон Металіст / Твіттер ФК Шахтар

Неприємний інцидент трапився після закінчення єврокубкового матчу за участю української команди.

56’ Алан Патрік
72’ Віктор Коваленко
 
Піцці 66’
56’ Алан Патрік
66’ Піцці
72’ Віктор Коваленко

Як зазначалось раніше, після фінального свистка матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Бенфікою кілька уболівальників португальської команди зазнали нападу.

"Ми не знаємо, що у Тайсона на душі": чому Марлоса пограбували, або Яких помилок припустився Шахтар проти Бенфіки

За повідомленням відділу комунікації поліції Харківської області встановлено, що 30-річний громадянин Португалії звернувся по допомогу до швидкої. Він повідомив лікарям, що близько 22:20 біля стадіону Металіст невідомі особи нанесли йому тілесні ушкодження. Чоловіка з забоями та саднами доставили до лікарні.

Під час спілкування зі слідчо-оперативною групою постраждалий зазначив, що ні до кого немає претензій та просить зупинити перевірку з даного приводу.

Нагадаємо, сам поєдинок завершився перемогою Шахтаря (2:1). Матч-відповідь відбудеться 27 лютого у Лісабоні.

Шахтар – Бенфіка: Коваленко заробляє на новий контракт, а Тайсон має совість – оцінки "гірникам" за важливу перемогу

blog_ava
Маріуполь – Зоря: анонс матчу УПЛ
08:40
1871
Теги
Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка Ліга Європи футбольні фанати футбольні хулігани футбольні стадіони Шахтар - Бенфіка
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
хв
Челсі
14:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук