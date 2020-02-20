Шахтар – Бенфіка: Піцці назвав несправедливим результат матчу Ліги Європи

Півзахисник лісабонської Бенфіки Піцці прокоментував поразку своєї команди від Шахтаря (1:2) в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Це був не той результат, якого ми хотіли досягти. Ми прагнули перемогти. Очевидно, ми грали проти дуже складної команди. Шахтар любить, коли проти нього грають у відкритий футбол. Результат трохи несправедливий через те, як ми пропустили другий гол.

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Другий матч буде відкритим та емоційним, і ми хочемо пройти до наступного етапу. Ми очікували, що ситуація буде більш позитивною. Важливо зміцнити дух команди. Ми провели гарну гру проти хорошої команди, до того ж у нас була можливість вирвати нічию.

Як сказав наш тренер, пропущені голи – це провина усієї команди, усіх 11-и гравців. Ми повинні більше працювати над деякими аспектами. Ми добре знаємо, що нам потрібно робити, щоб стати кращими. Сьогодні ми добре зіграли в захисті, не дивлячись на індивідуальну помилку під час другого гола", – цитує Піцці Record.

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