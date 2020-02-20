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Шахтар – Бенфіка: Піцці назвав несправедливим результат матчу Ліги Європи

20 лютого 23:42 944 Читать на русском
Шахтар – Бенфіка: Піцці назвав несправедливим результат матчу Ліги Європи
Піцці / фото: Record

Півзахисник лісабонської Бенфіки Піцці прокоментував поразку своєї команди від Шахтаря (1:2) в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

56’ Алан Патрік
72’ Віктор Коваленко
 
Піцці 66’
56’ Алан Патрік
66’ Піцці
72’ Віктор Коваленко

"Це був не той результат, якого ми хотіли досягти. Ми прагнули перемогти. Очевидно, ми грали проти дуже складної команди. Шахтар любить, коли проти нього грають у відкритий футбол. Результат трохи несправедливий через те, як ми пропустили другий гол.

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Другий матч буде відкритим та емоційним, і ми хочемо пройти до наступного етапу. Ми очікували, що ситуація буде більш позитивною. Важливо зміцнити дух команди. Ми провели гарну гру проти хорошої команди, до того ж у нас була можливість вирвати нічию.

Як сказав наш тренер, пропущені голи – це провина усієї команди, усіх 11-и гравців. Ми повинні більше працювати над деякими аспектами. Ми добре знаємо, що нам потрібно робити, щоб стати кращими. Сьогодні ми добре зіграли в захисті, не дивлячись на індивідуальну помилку під час другого гола", – цитує Піцці Record.

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Ліга Європи Шахтар - Бенфіка Піцці Піцці
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