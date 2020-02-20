Шахтар – Бенфіка: післяматчева прес-конференція Бруно Лаге

Головний тренер Бенфіки Бруно Лаге прокоментував поразку своєї команди від Шахтаря (1:2) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Нам не вистачило лише одного – забити ще один гол. На початку матчу гра була рівною. Шанси були рівними. Шахтар більше володів м'ячем, але ніхто не хотів ризикувати і йти вперед. У нас же було мало моментів, ми практично не загрожували чужим воротам.

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В другому таймі суперник забив гол. Ми відразу запланували дві заміни, але зрівняли рахунок ще до того, як ці гравці вийшли на поле, тому я скасував ці заміни. Рахунок 1:1 нас влаштовував, адже матч-відповідь відбудеться на нашому полі. Після цього ми забрали ініціативу у свої руки. Прикро, що другий м'яч ми пропустили під час одного з найкращих періодів у своїй грі.

Ми намагалися змусити Шахтар робити те, що вони не люблять, – глибоко захищатися. Навіть якщо вони тримали м'яч, то робили це на власній половині поля. Так, у нас є другий матч, але до нього нам ще належить провести важливу гру у чемпіонаті Португалії. Ми робили все можливе, щоб сьогодні не програти. Шанси залишаються в обох команд, ще буде поєдинок на Ештадіу да Луж.

В деяких моментах ми припускалися помилок, і Шахтар цим користувався. Я визнаю, що у суперника було більше шансів забити. Ми не змогли правильно захищатися проти лівого флангу "гірників", де був Ісмаїлі. Шахтар створив більше моментів і переміг, але це всього лише перша частина протистояння, і вдома нас буде підтримувати переповнений стадіон", – сказав Бруно Лаге на післяматчевій прес-конференції.

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