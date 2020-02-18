Шахтар – Бенфіка: на матчі працюватиме британська бригада арбітрів

Стали відомі арбітри, які працюватимуть на матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка.
Обслуговувати матч у Харкові буде шотландська бригада арбітрів на чолі з Боббі Медденом, інформує офіційний сайт УЄФА. Цей суддя працював на матчі збірних Сербії та України (2:2) в останньому турі відбору до Євро-2020.
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Головний рефері: Боббі Медден (Шотландія)
Асистенти: Дуглас Росс, Девід Рум (обидва – Шотландія)
Четвертий суддя: Дон Робертсон (Шотландія)
Відеоасистенти: Пол Тірні (Англія), Вільям Коллум (Шотландія).
Нагадаємо, що перший матч протистояння чемпіонів України та Португалії відбудеться у четвер, 20 лютого. Матч-відповідь – 27 лютого в Лісабоні.
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