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Шахтар – Бенфіка: Матвєєв оцінив шанси "гірників" в матчах 1/16 Ліги Європи

20:51 725 Читать на русском
Шахтар – Бенфіка: Матвєєв оцінив шанси "гірників" в матчах 1/16 Ліги Європи
Шахтар / ФК Шахтар

Екс-нападник Шахтаря Олег Матвєєв не гарантує "гірникам" легкої прогулянки в 1/16 фіналу Ліги Європи з Бенфікою.

 

"Думаю, досвіду Луїша Каштру вистачить, щоб якраз до матчів з Бенфікою підвести команду в хорошій готовності. Спарингів, вважаю, було достатньо аби тренерський штаб міг зробити висновки. Зараз в Шахтарі працює та ж обойма футболістів, яка виступала в першій частині сезону. Всі добре знають один одного. Це великий плюс. Шкода тільки, що травму отримав Соломон. Часом цього футболіста не вистачає на полі.

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Слабка результативність Шахтаря не повинна стати проблемою під час офіційних матчів. У складі "гірників" достатньо футболістів, які поодинці можуть вирішити долю поєдинку. На зборах головним було набрати ігрову форму.

Які шанси у Шахтаря у протистоянні з Бенфікою? Це будуть суперважкі матчі для "гірників". Бенфіка – це команда рівня Ліги чемпіонів. Проте фаворита в цьому протистоянні немає, шанси 50 на 50", – сказав Матвєєв в інтерв’ю Zbirna.com.

Нагадаємо, матчі Шахтаря та Бенфіки в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 20 та 27 лютого.

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Теги
Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка Ліга Європи Олег Матвєєв Шахтар - Бенфіка
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