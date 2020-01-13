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Шахтар – Бенфіка: квитки на матч Ліги Європи з'явились в касах ОСК Металіст

13 січня 17:06 703 Читать на русском
Шахтар – Бенфіка: квитки на матч Ліги Європи з'явились в касах ОСК Металіст
Гравці Шахтаря / фото: ФК Шахтар

Вболівальники донецького клубу можуть придбати квитки на домашній матч Ліги Європи проти Бенфіки не тільки у режимі онлайн.

 

Розпочався продаж квитків на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки в касах ОСК Металіст, інформує офіційний сайт Шахтаря.

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Фанати можуть придбати перепустки на матч в касах ОСК Металіст (щодня з 10:00 до 19:00), онлайн на shakhtar.com, в мобільному додатку FC Shakhtar, в мережі терміналів Alfapay (всі станції метро Харкова) або на сайтах-партнерах клубу.

Ціна квитків стартує від 50 грн. Поєдинок відбудеться 20 лютого, початок о 19:55.

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Теги
Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка Ліга Європи квитки на футбол Шахтар - Бенфіка
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