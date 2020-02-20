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Шахтар – Бенфіка: Коваленко зізнався, кому присвятив переможний гол у ворота лісабонців

22:24 438 Читать на русском
Шахтар – Бенфіка: Коваленко зізнався, кому присвятив переможний гол у ворота лісабонців
Віктор Коваленко / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко поділився враженнями від першого матчу з Бенфікою в 1/16 фіналу Ліги Європи.

56’ Алан Патрік
72’ Віктор Коваленко
 
Піцці 66’
56’ Алан Патрік
66’ Піцці
72’ Віктор Коваленко

"Кому адресувались серця після забитого гола? Батькам. Вони завжди за мене вболівають. І всі серця їм.

Шахтар – Бенфіка – відео голів

Радий допомогти команді. Головне, що зробили один крок вперед, тепер на нас чекає гра там, в Португалії. Знаєте, краще б не пропустили і перемогли 1:0. Тепер нам залишається здобути там перемогу – і все буде добре.

Ми на зборах готувалися до них і, як бачите, все показали. Може, було трохи важко, але всі витримали. Це означає, що попрацювали добре на зборах.

VAR? Спочатку в Лізі чемпіонів не пощаcтило, тепер тут такий міліметровий офсайд. Будемо продовжувати грати", – сказав Коваленко після матчу.

Нагадаємо, хавбек "гірників" став автором гола на 72 хвилині матчу. Через тиждень команди зустрінуться на Да Луж в Лісабоні.

Шахтар обіграв Бенфіку попри проблеми з VAR в історичному матчі 1/16 ЛЄ

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Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Шахтар - Бенфіка Віктор Коваленко Віктор Коваленко
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