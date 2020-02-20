Шахтар – Бенфіка: Коваленко зізнався, кому присвятив переможний гол у ворота лісабонців

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко поділився враженнями від першого матчу з Бенфікою в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Кому адресувались серця після забитого гола? Батькам. Вони завжди за мене вболівають. І всі серця їм.

Шахтар – Бенфіка – відео голів

Радий допомогти команді. Головне, що зробили один крок вперед, тепер на нас чекає гра там, в Португалії. Знаєте, краще б не пропустили і перемогли 1:0. Тепер нам залишається здобути там перемогу – і все буде добре.

Ми на зборах готувалися до них і, як бачите, все показали. Може, було трохи важко, але всі витримали. Це означає, що попрацювали добре на зборах.

VAR? Спочатку в Лізі чемпіонів не пощаcтило, тепер тут такий міліметровий офсайд. Будемо продовжувати грати", – сказав Коваленко після матчу.

Нагадаємо, хавбек "гірників" став автором гола на 72 хвилині матчу. Через тиждень команди зустрінуться на Да Луж в Лісабоні.

Шахтар обіграв Бенфіку попри проблеми з VAR в історичному матчі 1/16 ЛЄ