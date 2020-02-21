Шахтар – Бенфіка: InStat визначив найкращого гравця матчу 1/16 Ліги Європи

Авторитетний статистичний ресурс підбив підсумки матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка.

За оцінками InStat, найкращим гравцем поєдинку став півзахисник Шахтаря Тайсон, який набрав 323 бали.

Шахтар – Бенфіка – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Бразилець здійснив 93 ТТД з браком у 20%. В активі колишнього капітана донеччан один удар по воротах, шість гострих передач і шість виграних єдиноборств. У трійку найкращих гравців поєдинку також увійшли Віктор Коваленко (317 балів) та Ісмаїлі (314 балів).

У Бенфіки найкращим визнаний автор гола, півзахисник Піцці, який набрав 285 балів. У трійку найкорисніших футболістів Бенфіки за індексом Instat також потрапили Алекс Грімальдо (278) та Флорентіну – 272 бали.

Шахтар – Бенфіка: поганий результат у матчі 1/16 ЛЄ, краща гра, неочікувані українські лідери і VAR проти донеччан