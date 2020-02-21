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Шахтар – Бенфіка: InStat визначив найкращого гравця матчу 1/16 Ліги Європи

09:41 719 Читать на русском
Шахтар – Бенфіка: InStat визначив найкращого гравця матчу 1/16 Ліги Європи
Тайсон / фото: ФК Шахтар

Авторитетний статистичний ресурс підбив підсумки матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка.

56’ Алан Патрік
72’ Віктор Коваленко
 
Піцці 66’
56’ Алан Патрік
66’ Піцці
72’ Віктор Коваленко

За оцінками InStat, найкращим гравцем поєдинку став півзахисник Шахтаря Тайсон, який набрав 323 бали.

Шахтар – Бенфіка – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Бразилець здійснив 93 ТТД з браком у 20%. В активі колишнього капітана донеччан один удар по воротах, шість гострих передач і шість виграних єдиноборств. У трійку найкращих гравців поєдинку також увійшли Віктор Коваленко (317 балів) та Ісмаїлі (314 балів).

У Бенфіки найкращим визнаний автор гола, півзахисник Піцці, який набрав 285 балів. У трійку найкорисніших футболістів Бенфіки за індексом Instat також потрапили Алекс Грімальдо (278) та Флорентіну – 272 бали.

Шахтар – Бенфіка: поганий результат у матчі 1/16 ЛЄ, краща гра, неочікувані українські лідери і VAR проти донеччан

blog_ava
Шахтар – Бенфіка: українець з рекордом ЛЄ, поганий результат, неочікуваний гравець матчу і VAR проти донеччан
04:30
12041
Теги
Ліга Європи Головне Шахтар - Бенфіка Ісмаїлі Ісмаїлі Віктор Коваленко Віктор Коваленко Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка Тайсон Тайсон Піцці Піцці
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