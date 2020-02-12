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Шахтар – Бенфіка: "гірники" відправили розвідника у Лісабон

11:15 490 Читать на русском
Шахтар – Бенфіка: "гірники" відправили розвідника у Лісабон
Шахтар / ФК Шахтар

Відтепер "помаранчево-чорні" на своєму YouTube-каналі знайомитимуть уболівальників зі своїм майбутнім суперником у єврокубках.

 

Донецький Шахтар, готуючись до матчів 1/8 фіналу Ліги Європи, вирішив познайомити своїх прихильників з майбутнім суперником – португальською Бенфікою. "Гірники" на своєму офіційному YouTube-каналі запустили серію відеоблогів (влогів), з метою розповісти якомога більше про історію португальського клубу.

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У першому відео глядачі пройдуться екскурсією по Лісабону, завітають на стадіон Ештадіу да Луж, побувають у гостьовій роздягальні неперевершеної арени, зазирнуть у музей Бенфіки, а також почують розповідь про прокляття лісабонського клубу та легендарного Еусебіо.

Нагадаємо, матчі Шахтаря та Бенфіки в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 20 та 27 лютого.

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Відеоновини Ліга Європи Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка Шахтар - Бенфіка
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