Шахтар – Бенфіка: "гірники" відправили розвідника у Лісабон

Відтепер "помаранчево-чорні" на своєму YouTube-каналі знайомитимуть уболівальників зі своїм майбутнім суперником у єврокубках.

Донецький Шахтар, готуючись до матчів 1/8 фіналу Ліги Європи, вирішив познайомити своїх прихильників з майбутнім суперником – португальською Бенфікою. "Гірники" на своєму офіційному YouTube-каналі запустили серію відеоблогів (влогів), з метою розповісти якомога більше про історію португальського клубу.

Шахтар – Бенфіка: Матвєєв оцінив шанси "гірників" в матчах 1/16 Ліги Європи

У першому відео глядачі пройдуться екскурсією по Лісабону, завітають на стадіон Ештадіу да Луж, побувають у гостьовій роздягальні неперевершеної арени, зазирнуть у музей Бенфіки, а також почують розповідь про прокляття лісабонського клубу та легендарного Еусебіо.

Нагадаємо, матчі Шахтаря та Бенфіки в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 20 та 27 лютого.

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