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Шахтар – Базель: тренер швейцарців не виключає екстра-таймів і серії пенальті

13:40 - Читать на русском
Шахтар – Базель: тренер швейцарців не виключає екстра-таймів і серії пенальті
Марсель Коллер / Сайт Базеля

Наставник Базеля Марсель Коллер повідомив останні новини перед матчем 1/4 Ліги Європи проти Шахтаря.

 

"Шахтар – відмінна команда з технічними, швидкими, індивідуально сильними гравцями. Це справді дуже серйозний суперник. Додаткові надії нам дає формат. Все вирішиться в одній грі, для Базеля це плюс. Ми обов'язково отримаємо свої шанси, також не виключаємо варіант із екстра-таймами та серією пенальті.

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Наразі ми робимо акцент на відновленні фізичних кондицій після поєдинку з Айнтрахтом. Сьогодні вилітаємо в Дюсельдорф, а в понеділок буде передматчеве тренування в Гельзенкірхені", – цитує Коллера Telebasel.

Зазначимо, що матч між Шахтарем та Базелем в 1/4 фіналу Ліги Європи відбудеться 11 серпня. На стадії 1/8 "гірники" переграли Вольфсбург, а команда зі Швейцарії вибила Айнтрахт.

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Ліга Європи Марсель Марсель Коллер Шахтар - Базель Шахтар Шахтар Базель Базель
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