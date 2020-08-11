Шахтар – Базель: Пятенко назвав головний козир "гірників" у матчі Ліги Європи

Екс-футболіст Шахтаря Володимир Пятенко, який свого часу захищав кольори "гірників" і навіть забивав у ворота Базеля у Кубку Інтертото, поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу Ліги Європи проти швейцарської команди.

"Головне, що було у Шахтаря в поєдинку з Вольфсбургом, – швидкість. Швидкість командна та індивідуальна. Це зіграло вирішальну роль у перемозі. Сподіваюся, те ж спрацює і у грі з Базелем.

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"Гірникам" важливо зберегти нинішній фізичний стан. Одна справа, коли команда за 90 хвилин впорається, і інша, коли доведеться відіграти 120 хвилин, а може ще й серію пенальті провести. Це додаткове навантаження, яке може відібрати більше сил, аніж витратить потенційний суперник по півфіналу.

На кого Шахтарю особливо варто сподіватися в поєдинку з Базелем? На команду! У "помаранчево-чорних", безумовно, є лідери, але також є резервісти, здатні вийти і вирішити долю матчу. Тому, не варто говорити про когось конкретно, адже навіть за рахунок замін – однієї або декількох, тренерський штаб "гірників" може швидко внести перелом у гру.

Передбачити результат матчу Шахтар – Базель непросто, але я впевнений, що "гірники" вийдуть у півфінал Ліги Європи", – сказав Пятенко у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, вже сьогодні, 11 серпня, Шахтар в 1/4 фіналу Ліги Європи зіграє зі швейцарським Базелем. Початок матчу о 22:00.

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