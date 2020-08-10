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Шахтар – Базель: передматчева прес-конференція Марселя Коллера

20:45 - Читать на русском
Шахтар – Базель: передматчева прес-конференція Марселя Коллера
Марсель Коллер / Getty images

Головний тренер Базеля Марсель Коллер поділився очікуваннями напередодні матчу проти Шахтаря у чвертьфіналі Ліги Європи.

 

"В одному матчі у нас значно більше шансів на вихід у наступну стадію. Це тому, що дві команди не дуже добре знають одна одну. Ми хочемо скористатися цією можливістю завтра. Чвертьфінал Ліги Європи для мене теж особливий, нічого подібного я ще не досягав.

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Шахтар – дуже кваліфікована команда, атака якої дуже швидка. Майстерні та досвідчені гравці. Не хочу виділяти когось одного з них. Потрібно бути завтра готовими. Постараємося зробити акцент на своєму стилі і зробимо все можливе, щоб забити голи.

Ми повинні бути готові дати бій. Спробувати всі методи, щоб пройти іще один раунд. Я, коли був тренером збірної, вже бачив подібні турніри. Важливо зосередитися на одній грі за раз. Цей турнір – особливий. Але наша мотивація дуже висока, і ми з нетерпінням чекаємо завтрашньої гри", – цитує Коллера прес-служба Базеля.

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Ліга Європи Шахтар Шахтар Базель Базель Марсель Марсель Коллер Шахтар - Базель
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