Шахтар – Базель: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

"Команда повинна бути дуже згуртована. Будь-яка помилка може стати фатальною. Необхідно надійно грати в обороні, щоб гравці атаки могли почуватися спокійніше. Команда повинна бути дуже компактною.

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Кого б хотів у майбутні суперники? Я не дивлюся так далеко вперед. У нашій голові зараз тільки Базель. Зараз для мене немає різниці, з ким грати далі. Тільки ця команда, і тільки на цей матч ми налаштовані. Потім поговоримо про це, якщо буде підстава.

Обидві команди будуть розцінювати цей матч як фінал. І ми будемо прагнути пройти далі, і Базель. Звичайно, як в чвертьфіналі, так і в півфіналі психологічно складно грати без уболівальників. Ми звикли, що ці раунди граються у два матчі. Зараз є 90 хвилин, або 120, якщо щось піде не так.

Чи тренуємо ми пенальті? Ми тренуємо все, що пов'язано з майбутньою грою", – сказав Каштру на передматчевій прес-конференції у понеділок у Гельзенкірхені.

Нагадаємо, чвертьфінальна зустріч Ліги Європи "гірників" та Базеля відбудеться у Німеччині 11 серпня, початок 22:00.

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